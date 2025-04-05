مصر.. إدانة الإعلامية رضوى الشربيني بتهمة السب والقذف

شفق نيوز/ أصدرت محكمة مصرية، يوم السبت، حكماً بتغريم الإعلامية رضوى الشربيني مبلغ 5 آلاف جنيه بعد إدانتها بتهمة السب والقذف والتشهير بأحد الأشخاص على خلفية استضافتها زوجة الأخير في حلقة تلفزيونية.

وكان المحامي المصري أحمد سامي تقدم بدعوى قضائية في وقت سابق بصفته وكيلا عن عادل عقل بدعوى قضائية ضد قناة CBC سفرة، لوقف برنامج الإعلامية رضوى الشربيني بعد استضافتها زوجة نجل موكله في حلقة تلفزيونية ووصفه بأبشع الألفاظ واتهامه بأمور مخالفة للحقيقة.

وذكر سامي في دعواه التي حملت رقم "67281 سنة 78 ق" أن خلافا أسريا وقع بين نجل موكله وزوجته على إثره اصطحبت صغيرتها وتركت منزل الزوجية وأقامت العديد من الدعاوى القضائية.

وأوضح أن الخلاف بين موكله وزوجته كان خلافا بين زوجين واحتكما إلى القضاء ليقول كلمته في هذا الخلاف إلا أن الزوجة شهرت بالمدعي وعائلته وادعت عليهم بأشياء لا تمت للواقع والحقيقة بأدنى صلة، وذلك عن طريق بث مقاطع عن طريق شبكة الإنترنت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ثم استضافتها بقناة سفرة cbc ببرنامج "هي وبس" وأخذ كلاهما في وصف المدعي بأبشع الأوصاف وكأنهما مسجلين خطر.

وأشار إلى أن الإعلامية رضوى الشربيني أخذت في التهديد والوعيد للمدعي دون أن تتأكد من صدق ما قررت به ضيفتها، بل إنها لم تراعِ الدقة والمهنية في كون الأمر معروض على القضاء ليقول القول الفصل في هذا الخلاف، وأنها أصدرت أحكاما وخالفت بذلك قانون الإعلاميين واخترقت ما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامي.

وطالب خلف في دعواه، بوقف بث برنامج "هي وبس" المذاع على فضائية سفرة cbc، ووقف المذيعة رضوى الشربيني عن تقديم ثمة برامج على تلك القناة أو غيرها، وإلزام المدعي عليه الأول المالك للقناة بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبغير إعلان.