مصر .. ثلاثة بريطانيين "بحظ عاثر" يقضون في حريق زورق بالبحر الأحمر ونجاة الباقين

شفق نيوز/ كشفت شركة بريطانية متخصصة بالسياحة، اليوم الاثنين، إن 3 سائحين بريطانيين قضوا في الحريق الذي نشب بزورق في البحر الأحمر في مصر.

وقالت شركة "سكوبا ترافل" في بيان إنه تم إنقاذ 12 سائحاً آخرين و14 من أفراد طاقم زورق "هوريكان" بعد نشوب الحريق في الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش يوم أمس الأحد، وفق رويترز.

وأضافت أن البريطانيين الـ 12 الذين كانوا على متن السفينة كانوا يحضرون إفادة بتعليمات الغوص على سطح الزورق، ولم يتواجد السائحون الثلاثة الذين لقوا حتفهم مع الباقين لأنهم "قرروا على ما يبدو عدم الغوص".

وحاول القبطان واثنان من مرشدي الغوص الوصول للسائحين المفقودين، قبل أن يتركوا الزورق أيضا للنجاة بأنفسهم.

وقال موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه تم إجلاء الغواصين الـ 12 الذين حضروا الإحاطة على الفور إلى قارب آخر قريب، وتبعهم 14 من أفراد الطاقم، من بينهم القبطان ومرشدي الغوص، بعد أن باءت محاولاتهم الوصول إلى المفقودين بالفشل.

وأضاف بيان الشركة أن السلطات المحلية والشرطة سيجريان حاليا تحقيقا شاملا فيما يتعلق بسبب الحريق.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها على اتصال بالسلطات المحلية بخصوص الحادث ولدعم مواطنيها المتضررين من الواقعة.

وكان الزورق يمر قبالة شعاب الفينستون المرجانية قرب مرسى علم، في جنوب شرق مصر، عندما شب الحريق. وتحظى منتجعات البحر الأحمر في مصر بإقبال من السياح بسبب شواطئها والغوص.

وقالت السلطات المصرية، الأحد، إن الحريق شب نتيجة حدوث ماس كهربائي بالزورق.