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مصر تمنع "التهجد والاعتكاف" بالمساجد في العشر الأواخر من رمضان

Category: منوعـات

Date: 2022-04-16T05:04:06+0000
مصر تمنع "التهجد والاعتكاف" بالمساجد في العشر الأواخر من رمضان

شفق نيوز/ أعلن وزير الأوقاف المصري  محمد مختار، عدم السماح بصلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد في العشر الأواخر من رمضان، ضمن اجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكد جمعة، على عدم فتح المساجد بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر، مشيرا إلى أن "من أراد التهجد فعليه به في بيته، فمن المستحب أن نعمر بيوتنا بصلاة الليل والذكر وتلاوة القرآن الكريم ولا مجال لفتح المساجد للاعتكاف أو التهجد هذا العام في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي".

كما أشار إلى أن "صلاة العيد ستُقام بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها الجمعة وبذات ضوابط إقامتها في العام الماضي بالمساجد دون الساحات، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد بالمساجد وصعوبة التحكم في تطبيقها أو في تدافع المصلين على الساحات".

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