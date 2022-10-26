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مصر تعلن إنتاج هاتف (سامسونغ).. ونوكيا تستعد لتكرار التجربة

Category: منوعـات

Date: 2022-10-26T10:31:17+0000
مصر تعلن إنتاج هاتف (سامسونغ).. ونوكيا تستعد لتكرار التجربة

شفق نيوز / أعلنت السلطات المصرية، اليوم الاربعاء، إنتاج هاتف محمول من نوع (سامسونغ) بصناعة مصرية، فيما تستعد شركة نوكيا لإطلاق هاتف محمول داخل السوق المصرية.

وقالت صحيفة المصري اليوم إن " شعبة المحمول في مصر أعلنت تصنيع أول هاتف من إنتاج شركة سامسونج العالمية (صنع في مصر)، بعد مفاوضات كبيرة نتج عنها إنشاء مصنع للشركة في محافظة بني سويف".

ويعد إطلاق أول هاتف محمول صنع في مصر للشركة يعد بادرة استثمارية هامة ستشجع المزيد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة"، حسبما أفادت شعبة المحمول بالغرف التجارية.

وبينت الصحيفة أن "شركة سامسونج لا تعتبر الأولى في مصر التي تعمل على إطلاق نسختها المصرية من هواتفها المحمولة، حيث أعلنت شركة نوكيا العملاقة لصناعة المحمول عن قرب إصدار أول هاتف من هواتفها صنع في مصر مع العمل على التوسع في صناعة المحمول داخل السوق المصرية التي يصل حجم الشراء فيها إلى 18 مليون هاتف سنويا تقريبا".

وتمتلك مصر تجربة بالفعل في صناعة الهاتف المحمول بالكامل من تصنيع الشركة المصرية «سيكو»، فيما يتم العمل على تصنيع هاتف محمول من تصنيع شركة فيفو التي أعلنت إطلاق مصنعها في مصر خلال الفترة الماضية.

ويساعد تصنيع الهواتف المحمولة داخل البلاد على خفض السعر بشكل واضح مع زيادة المعروض داخل السوق المصرية التي تتسع لتشمل أكثر من 100 مليون مواطن، حيث تهتم شركات تصنيع الهواتف الكبرى بوجودها داخل السوق المصرية.

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