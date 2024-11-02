مصر تسجل 107 ملايين نسمة.. مولود جديد كل 16 ثانية

شفق نيوز/ بلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، بالداخل (107 ملايين نسمة) بعد أن سجل (106 ملايين نسمة) يوم الخميس الموافق 8 فبراير/ شباط 2024.

ومع بلوغ عدد السكان (107 ملايين نسمة)، تحقق زيادة سكانية (الفرق بين عدد المواليد والوفيات) قدرها مليون نسمة خلال 268 يوماً، أي ما يعادل 8 أشهر و28 يوماً.

ويلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 107 مليون نسمة لتصبح 268 يوماً، مقابل 250 يوماً خلال المليون السابق و245 يوماً خلال فترة تحقيق المليون الأسبق. ويرجع ذلك إلى تراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى (5385) مولوداً، مقابل (5599) مولوداً خلال فترة الوصول إلى 106 مليون نسمة و(5683) مولوداً للوصول إلى 105 مليون نسمة.

وقد بلغ عدد المواليد (1.443) مليون خلال الفترة من (8/2/2024 إلى 2/11/2024) بمتوسط (5385 مولوداً) يومياً، و(224 مولوداً) كل ساعة، و(3.7 مولود) في الدقيقة، مما يعني متوسط مولود كل 16 ثانية تقريباً.

المصدر: القاهرة 24 - موقع RT