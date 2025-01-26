مصر.. تدهور صحة فنان شهير نتيجة تشخيص طبي خاطئ

شفق نيوز/ تعرض الفنان المصري صالح العويل لانتكاسة صحية جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يرقد بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالقاهرة، وهو في حالة "سيئة للغاية"، بحسب ما أخبر بذلك نجله لـ"العربية.نت".

وقال إن والده يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب وانسداد في شرايين القلب وترشح مياه على الرئة، هذا بجانب تأثره بالجلطة التي أصيب بها من قبل وكانت بالمخ، وهذا ما جعل حالته تزداد سوءا.

وأضاف أن الذي تسبب في تدهور جديد لحالة والده هو التشخيص الطبي الخاطئ لما يعاني منه، حيث كان يرقد منذ فترة بأحد المستشفيات، وتم تشخيص حالته الصحية بشكل خاطئ، وهذا ما جعله يخضع لعلاج خاطئ لم يداوِ أزمته الصحية الحقيقة مما جعلها تتفاقم وتسوء بشكل أكبر.

كما أوضح أنه تلقى اتصالا من الفنان ياسر جلال للاطمئنان على الحالة الصحية لوالده، كما أنه عرض عليه المساعدة وسوف يتدخل لحل الأزمة، وترشيح بعض الأطباء لعلاج والده، خاصة أنه كان قد شاركه في تصوير بعض المشاهد بمسلسل "جودر" الذي يقوم ببطولته ياسر جلال وسوف يعرض في شهر رمضان المقبل.