مصر تحنط قرشاً قتل سائحاً روسياً لوضعه في متحف بالغردقة

شفق نيوز/ بدأت، أمس الاثنين، عملية تحنيط القرش قاتل السائح الروسي في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بمصر.

وبدأ متخصصون بمعهد علوم البحار ومحميات البحر الأحمر في إجراء عمليات التحنيط تمهيدا لوضعه في المتحف الخاص بالمعهد.

وكانت السلطات المصرية قد تمكنت من استخراج أشلاء جثة السائح الروسي الذي التهمته سمكة القرش القاتلة.

وكشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن السلطات نجحت في استخراج نصف جثة السائح الروسي من بطن القرش، وهي الرأس والصدر والذراعين، فيما نجح الصيادون في استخراج النصف الثاني من البحر وقت وقوع الحادث.

وأكدت المصادر أن القرش كاد يلتهم جسد الضحية كاملاً، غير أنه بعدما لاحظ اقتراب مركب الصيادين الذين تصدوا للمشهد وحاولوا إنقاذ السائح منه، فر ملقياً النصف الأسفل في المياه.

وانتشل الصيادون الجزء الأسفل من الضحية ثم لاحقوا القرش حتى تمكنوا من اصطياده ونقله بمعرفة الجهات المختصة وفريق متخصص من وزارة البيئة لمعهد علوم البحار بالغردقة لتحليله وتشريحه وإعداد تقرير علمي لبيان ومعرفة تغير سلوكه واستخراج جسد السائح من داخله.