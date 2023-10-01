مصر.. العثور على جرار نبيذ معتق منذ 5000 عام (صور)

شفق نيوز/ أعلنت البعثة الأثرية المصرية الألمانية النمساوية، يوم الأحد، عن العثور على المئات من جرار نبيذ لم تُفتح منذ خمسة آلاف عام في مقبرة الملكة "مريت نيث" من الأسرة الأولى بمنطقة أم القعاب بأبيدوس في سوهاج.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، إن الجرار المكتشفة كبيرة الحجم وفي حالة جيدة من الحفظ، وأن بقايا النبيذ الموجودة داخلها عمره نحو 5000 عام، كما تم العثور على مجموعة أخرى من الأثاث الجنائزي.

من جانبه قال مدير المعهد الألماني بالقاهرة ديترش راو إن أعمال التنقيب في المقبرة نجحت كذلك في إزاحة الستار عن معلومات تاريخية جديدة عن حياة الملكة وفترة حكمها، وأن دراسة نقوش أحد الألواح الذي عثر عليه داخل المقبرة أوضحت أن الملكة كانت تحظى بمكانة كبيرة حيث كانت مسؤولة عن مكاتب الحكومة المركزية، لافتا إلى أن البعثة مستمرة في عملها في محاولة الكشف عن المزيد من أسرار تاريخ وهوية هذه الملكة.

بدورها قالت رئيسة البعثة كرستيانا كوهلر إن الدراسات التي تم إجراؤها على المقبرة أشارت إلى أن مقبرة الملكة مريت نيث، بنيت من الطوب والطين وألواح الخشب، وأن الملكة ربما تكون المرأة الوحيدة من الأسرة الأولى التي تم الكشف عن مقبرة ملكية لها في أبيدوس حتى الآن، وأنه بجوار مقبرتها يوجد أيضا مجموعة من 41 مقبرة للحاشية والخدم الخاص بها، مما يشير إلى أن هذه المقابر تم بناؤها خلال مراحل زمنية مختلفة.