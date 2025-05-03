مصر.. التحقيق مع "رورو البلد" بتهمة الفسق والفجور

شفق نيوز/ قضت السلطات المصرية، يوم السبت، حبس البلوغر "رؤى الغيطاني"، الشهيرة باسم "رورو البلد"، أربعة أيام على ذمة التحقيق في اتهامها بنشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء والتحريض على الفسق والفجور.

وطلبت النيابة سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وواصلت تحقيقاتها مع البلوغر الشهيرة التي انتشرت فيديوهات لها في الفترة الأخيرة ترقص فيها بطريقة منافية للآداب العامة وخادشة للحياء، بحسب الاتهام.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على "رورو البلد" أمس تنفيذا لقرار النيابة بعد اتهامها بالتحريض على الفسق من خلال الفيديوهات التي تنشرها على منصات التواصل الاجتماعي، وضبط الأمن 3 هواتف محمولة بحوزتها وتبين احتوائها على مقاطع الفيديو محل الاتهام.

وفي الفترة الأخيرة كانت "رورو البلد" واحدة من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي وحصدت شهرة وتفاعلا رغم صغر سنها، اعتمادا على الجذب البصري والإيحاءات الجريئة التي تخالف قيم المجتمع والآداب العامة، حسبما وجه لها من اتهامات.

ومع تزايد الانتقادات وانتشار فيديوهاتها على وسائل التواصل، تقدم أحد المحامين ببلاغ ضدها وألقت أجهزة الأمن القبض عليها.

ووصف المحامي في بلاغه إلى النائب العام، أن محتوى فيديوهات "رورو البلد" يتضمن الرقص بطريقة خادشة للحياء ومثير للغرائز، واتهمها في بلاغه بالتحريض على الفسق والفجور.