مصر.. اتهام أم بـ"هتك عرض" طفليها عبر ممارسات صادمة

شفق نيوز/ تواجه "أم" مصرية، اتهامات بارتكاب ممارسات جنسية سادية بحق طفليها الاثنين بمدينة الإسكندرية شمالي البلاد.

وتدور تفاصيل الجريمة الصادمة حول الطفلين ""مازن ومالك" (3 و4 سنوات) اللذين اشتكيا لوالدهما من ألم في منطقة "العورة" من الخلف، وتجاهلها في البداية لكن مع استمرار الشكوى قرر الذهاب إلى الطبيب الذي فاجأه باحتمالية تعرض طفليه لواقعة هتك عرض.

ويقول الوالد إنه طفليه أخبراه بأنها والدتهما مارست معهما ممارسات سادية بأصابع يدها، فقرر التوجه إلى قسم شرطة المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، لتحرير محضر ضد زوجته أم أبنائه، يتهمها فيه بالتعدي عليهما.

وصدر قرار بضبط وإحضار الزوجة، وبالاستماع إلى أقوالها اعترفت أمام رجال المباحث بارتكابها واقعة التعدي على طفليها، فصدر قرار بحجزها على ذمة التحقيقات لحين عرضها على جهات التحقيق، لكنها أنكرت الواقعة جملة وتفصيلاً في التحقيقات.

وبعرض الطفلين على المستشفى لإعداد تقرير طبي عن حالتهما، قرر الطبيب أنه لا توجد آثار هتك عرض واضحة، لكنه أوصى بعرضهما على الطب الشرعي، ثم صدر قرار من جهات التحقيق بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة، فيما طالب والدهما بإعادة فتح التحقيق في الواقعة.