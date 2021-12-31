مصرف يوزع 170 مليون دولار بالخطأ

شفق نيوز/ وزع فرع مصرف ”سانتاندير“ الإسباني في بريطانيا بالخطأ، 130 مليون جنيه إسترليني (نحو 170 مليون دولار) في يوم عيد الميلاد، لكنه يعتزم استرداد هذه ”الهدايا“ غير المقصودة.

وأكد المصرف، في بيان، المعلومات التي نشرتها صحيفة ”ذي تايمز“، من أن 75 ألف دفعة سددتها نحو ألفي مؤسسة تتعامل مع البنك تكررت في حسابات المستفيدين منها، في 25 كانون الأول/ديسمبر الجاري؛ بسبب ”مشكلة فنية“.

وطمأن ”سانتاندير“ أن الدفعات المكررة سُحبت مباشرة من أموال المصرف نفسه و“لم يدفع أي عميل من جيبه في أي وقت“.

وأشار إلى أنه يعمل بالتعاون ”مع عدد من المصارف في كل أنحاء المملكة المتحدة على استرداد“ المبالغ التي دفعت بالخطأ.

وشكّل موظفون في بعض الشركات المتعاملة مع ”سانتاندير“ أو مورّدون لها غالبية المستفيدين من هذه التحويلات المكررة، وهم حصلوا تاليا على رواتبهم أو مستحقاتهم مرتين.

وأجريت التحويلات إلى حسابات في عدد من المصارف البريطانية الأخرى؛ ما يجعل من الصعب استعادة الأموال، وفقًا لصحيفة ”ذي تايمز“.

وأكّد ”سانتاندير“ أنه تمكن ”بسرعة“ من ”تحديد المشكلة (التي أدت إلى الخطأ) وتصحيحها“، مشيرا إلى أنه فتح ”إجراء استرداد خطأ مصرفي“ مع البنوك المستفيدة.

ويبلغ عدد عملاء فرع مصرف ”سانتاندير“ الإسباني في بريطانيا 14 مليونا، حيث حقق صافي أرباح يزيد عن مليار جنيه إسترليني، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021.

و“سانتاندير“ هي مجموعة مصرفية إسبانية تتمركز حول بنك سانتاندير، وتضم شبكة من المؤسسات المالية التي لها وجود في جميع أنحاء العالم، معظمها في أوروبا وأمريكا اللاتينية.

والمجموعة لديها 191,350 موظف و100 مليون من العملاء، و14،709 فرع و3.3 مليون مساهم في جميع أنحاء العالم.

وتمثل الخدمات المصرفية للأفراد ما يقارب 82% من أرباح البنك. مجموعة سانتاندير هي رابع أكبر مؤسسة مالية في العالم، وأكبر بنك في منطقة اليورو، وأكبر شركة في إسبانيا والسادسة عالميا، وفقا لمجلة فوربس لعام 2010.

وفي نوفمبر 2004، استحوذ بنك سانتاندير على المصرف البريطاني آبي، وعُين على رأسه فرانسيسكو غوميز رولدان.

وفي يونيو 2006، استحوذت بانكو سانتاندير على 20٪ من رأسمال بنك سوفرن الأمريكي ب2.4 مليون دولار.