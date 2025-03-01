مصرف يحوّل 81 تريليون دولار لعميل بالخطأ

شفق نيوز/ حصل عميل على 81 تريليون دولار من مصرف "سيتي غروب" الأمريكي بسبب خطأ في التحويلات البنكية عندما حول المصرف لحسابه هذا المبلغ الضخم بدلا من 280 دولارا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" فإن هذا التحويل المالي الخاطئ حدث في نيسان/أبريل الفائت، بعد أن أخفق في رصده موظف مسؤول عن الدفعات وموظف آخر مسؤول عن التحقق من صحة المعاملات قبل الموافقة عليها، وفق المصدر ذاته. وتمكّن موظف ثالث في البنك من اكتشاف الدفعة بعد 90 دقيقة من تحويلها. وجرى عكس عملية التحويل بعد ساعات، وفق تقرير داخلي اطلعت عليه الصحيفة.

وذكر التقرير أن تحويل هذا المبلغ جاء بسبب خطأ في إدخال البيانات ونظام نسخ احتياطي لواجهة مستخدم غير ملائمة. والاكثر طرافة في الواقع هو أن المصرف بأن دفع هذه الأموال لم يكن ليحصل على أي حال "لأنه لا يملك هذا المبلغ".

وذكر مصرف "سيتي غروب" في رسالة بالبريد الإلكتروني الجمعة أن "ضوابط التحقيق حددت بسرعة خطأ في التحويل بين حسابين في المصرف وقمنا بعكس الإدخال"، وأشار المصرف إلى أن آلياته "كانت ستمنع أيضا خروج الأموال من البنك".

وأضافت المؤسسة "بينما لم تكن هناك عواقب على البنك أو عميلنا، فإن هذه الحلقة تسلط الضوء على جهودنا المستمرة لمواصلة القضاء على العمليات اليدوية وفرض الضوابط". كما أخطر المصرف من جانبه السلطات المالية الأميركية بالدفعة الخاطئة، متحدثا عن "حادث كاد أن يؤدي إلى وقوع خطأ".

ولكن يبدو أن المصرف الأمريكي صاحب الواقعة يواجه بعض المشاكل مؤخرًا. ففي تموز/يوليو 2024 الماضي، فرض الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي للولايات المتحدة) والهيئة التنظيمية المصرفية OCC على البنك غرامة مالية قدرها 135,6 مليون دولار بسبب قصور في التحقيق بالضوابط الداخلية وإدارة المخاطر.

واعتبرت الهيئتان التنظيميتان أن البنك النيويوركي فشل في الوفاء بالالتزامات التي قطعها في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع السلطات الأميركية في عام 2020، والذي ينص على دفع غرامة أولية قدرها 400 مليون دولار.