مصرع وإصابة 8 أشخاص بانهيار "تلفريك" في تركيا.. فيديو

شفق نيوز/ لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون وتقطعت السبل بحوالي 200 آخرين في الجو، عندما انهار عمود يدعم عربات لعبة "تلفريك" خارج مدينة انطاليا السياحية التركية.

وقال رئيس بلدية أنطاليا محي الدين بوتشيك في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، إنه تم استدعاء طائرات هليكوبتر مزودة برؤية ليلية لإنقاذ 184 شخصا ما زالوا عالقين في كبائن نظام اللعبة.

وأضاف أن فريق الإنقاذ يحاول الوصول إلى الركاب الذين تقطعت بهم السبل، قائلاً: "فرقنا المتخصصة موجودة هناك.. سننقذهم جميعا في وقت قصير".

بدوره، أكد وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، أن الوفيات والإصابات حدثت عندما سقطت إحدى كبائن نظام التل فريك في ساريسو-تونكتيبي في منطقة صخرية أثناء انهيار العمود.

وأوضح أنه تم إجلاء خمسة أشخاص كانوا في المقصورة بطائرة هليكوبتر، بينما لا يزال اثنان في انتظار نقلهما، حسبما نشر على موقع X.

