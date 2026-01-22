مصرع مغني أوبرا تركي بطريقة "صادمة"

شفق نيوز- أنقرة

أفادت وسائل إعلام تركية، يوم الخميس، بمصرع مغني أوبرا تركي بطريقة صادمة في مدينة إسطنبول.

وقالت وسائل إعلام تركية، إنه "في حادثة مأساوية وقعت في منطقة بهتشلي إيفلر في إسطنبول، لقي فنان الكورال في دار أوبرا وباليه الدولة في إسطنبول، إمراه إردم غيديك، مصرعه إثر سقوطه من شرفة شقته الواقعة في المبنى الذي يسكنه قرابة الساعة 22:38 من مساء أمس".

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن "غيديك، الذي كان يقيم في الطابق الخامس من مبنى مكون من 13 طابقا، سقط لسبب غير معروف من شرفة شقته إلى حديقة المبنىـ وعلى إثر بلاغ من المواطنين في المنطقة، جرى إرسال فرق الشرطة والإسعاف بسرعة إلى مكان الحادث ونقل الفنان، الذي أصيب بجروح بالغة، إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارة إسعاف بعد تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع".

ورغم جميع التدخلات الطبية التي أجريت له في المستشفى، لم يتمكن الأطباء من إنقاذ إمراه إردم غيديك، حيث فارق الحياة، وقد فُتح تحقيق في الحادث، فيما نقل جثمان غيديك إلى معهد الطب الشرعي لإجراء عملية التشريح وبعد استكمال الفحوصات، سُلّم الجثمان إلى عائلته.