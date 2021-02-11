مصاب بكورونا يحرق المستشفى الذي يعالجه.. فيديو

شفق نيوز/ قالت وسائل إعلام اسبانية محلية، إن أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد، أشعل حريقا في مستشفى بمدينة قادش الجنوبية في إسبانيا، امس الأربعاء، مضيفة أنه لم يصب أحد في الحادث.

وذكرت صحيفة "دياريو دي كاديز" أن الحريق اندلع في الطابق السادس من مستشفى "بويرتا ديل مار" مساء الأربعاء.اجتاح الحريق اثنان على الأقل من أجنحة المستشفى، وفقا للصور التي التقطت من مكان الحادث والتي تم تداولها على الإنترنت.

وقال مصدر في المستشفى للصحيفة إن الحريق اشتعل من قبل مريض مصاب بمرض "كوفيد 19"، قيل إنه أشعل النار في فراشه.

فيما أوضحت الصحيفة أن المشتبه به اعتقل منذ ذلك الحين من قبل ضباط إنفاذ القانون.

وأشارت التقارير إلى أن رجال الإطفاء الذين استجابوا للحادث تسلقوا مخرج حريق المستشفى حتى الطابق السادس من أجل إخماد النيران.

https://twitter.com/pedrofespinosa/status/1359582383624830978