"مشهد يحبس الانفاس".. كيف سيكون السقوط من برج خليفة؟ (فيديو)

شفق نيوز/ أظهر مقطع فيديو يحبس الأنفاس، صورة عما يمكن أن يراه الشخص إذا سقط من مكان شاهق، عن طريق تجربة بطائرة درون، اتخذت مسار سقوط حر، من فوق برج خليفة في دبي، والذي يبلغ ارتفاعه نحو 830 مترا.

وأظهرت المقاطع التي التقطها المصور النرويجي الشهير، أندريه لارسن، كيف سيبدو السقوط من هذا الارتفاع غير العادي.

وقاد لارسن طائرة بدون طيار من أعلى برج خليفة باتجاه الأرض، حيث أعطت هذه التجربة لأي شخص يشاهد الفيديو، الانطباع وكأنه بصدد السقوط من هذا المبنى الذي يعد الأعلى في العالم.

وبينما تحلق الطائرة بالقرب من المبنى، يمكن للمشاهد أن يلتقط لمحات من مشهد مدينة دبي المذهل، بما في ذلك المسطح المائي والعديد من المباني الرائعة الأخرى.

بعد ذلك، يقوم لارسن بتصويب مسار الطائرة بدون طيار بحيث تتزلج فوق المناطق المحيطة المجاورة وبذلك تنتهي الرحلة المذهلة.