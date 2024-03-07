مشهد من مسلسل تركي يُسيء للنساء.. والرقابة تفتح تحقيقا مع صنّاعه

شفق نيوز/ أثارت الحلقة الثانية من المسلسل التركي "حجرة ورقة مقص" غضبًا واسعًا بين مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي إزاء مشهد اعتُبر مسيئًا للنساء، فيما أعلنت الرقابة عن قيامها بفتح تحقيق مع صنّاع المسلسل.

وظهر الممثل التركي بوراك يوروك في أحد المشاهد وهو يسكب الكحول وأمامه 4 نساء، حيث أبلغهن أنّ عليهن شرب الكحول مثل "الكلاب" والنباح كذلك، في مقابل الحصول على سيارة كمكافأة، قبل أن تتطوع إحداهن بالفعل للمهمة.

وتسبب المشهد بغضب وجدل في أنحاء تركيا، قبل أن تعلن الرقابة عن قيامها بفتح تحقيق مع صنّاع المسلسل، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة.

وتدور أحداث المسلسل حول شاب يعاني من فرط نشاط الذاكرة، مما يسمح له بتذكر كل شيء بالتفصيل، ومن أجل إثبات براءة والده المحكوم عليه بالإعدام، يصبح محاميًا، ويشكل فريقًا لحل قضايا مختلفة باستخدام ذاكرته.