مشهد مذهل ونادر.. سياح يوثقون قرشاً أبيض يلتهم حوتاً في كندا

شفق نيوز- أوتاوا

تحولت جولة سياحية لمشاهدة الحيتان في مقاطعة نوفا سكوشا الكندية إلى تجربة استثنائية، بعدما صادف المشاركون مشهداً نادراً لقرش أبيض كبير وهو يفترس حوتاً أحدب.

وبحسب صحيفة "غلوبال نيوز"، فقد "انطلقت الجولة يوم 2 أيلول/ سبتمبر الجاري مع شركة فريبورت ويل آند سيبيرد تورز"، عقب بلاغ عن وجود حوت نافق في خليج فندي.

وبعد ساعات من الفحص والتصوير الأولي للجثة، فوجئ الفريق السياحي في جولة مسائية بالقرش الأبيض الضخم يقترب من الحوت ويبدأ التهامه بعنف على بعد نحو 40 إلى 50 قدماً فقط من القارب.

ووصفت المرشدة السياحية أماندا كروكر، التي تعمل في هذا المجال منذ ثلاثة عقود، المشهد بأنه "الأول من نوعه في مسيرتها"، مؤكدة أنها "لم تر من قبل قرشاً أبيض في البرية رغم مشاركتها في أكثر من 150 جولة كل صيف".

ونشرت الشركة صوراً للواقعة، أظهرت القرش المفترس وهو يرفع رأسه فوق الماء ويكشف عن فكيه الضخمين، بينما لوّنت بقع حمراء يُعتقد أنها دماء الحوت سطح البحر.

ويُعد القرش الأبيض الكبير من أضخم المفترسات البحرية المعروفة، ويصنفه الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) كنوع "مهدد بالانقراض"، نظرًا لتراجع أعداده بسبب الصيد الجائر واستهدافه للحصول على الزعانف والأسنان أو وقوعه عرضا في شباك الصيادين.

وقالت كروكر عن التجربة: "لقد كان مشهداً مذهلاً ونادراً للغاية، لم أتخيل أن أراه بعيني يوماً".