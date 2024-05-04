مشهد غريب.. مطر أسماك في إيران (فيديو)

شفق نيوز/ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت، بمشاهد غريبة توثق سقوط أسماك من السماء بمدينة ياسوج غربي إيران، في ظاهرة يطلق عليها مجازاً اسم "المطر السمكي".

وأظهر فيديو، تنشره وكالة شفق نيوز أدناه، سقوط عشرات الأسماك على طريق يشهد حركة سير داخل المدينة.

وتحدث هذه الظاهرة عندما تنتقل الأسماك من البحر إلى البر، بفعل الأعاصير غالبا، في مناطق يوجد فيها تباين كبير في الرطوبة ودرجة الحرارة.

يذكر أن العلماء ليسوا متأكدين تماما من سبب حدوث تلك الظاهرة الآن أو في الماضي، لكنهم يعتقدون أنها ناتجة عن العواصف أو تيارات الهواء القوية، التي يمكن أن تحمل المياه بما فيها من أسماك من المسطحات المائية الكبيرة، ونقلها إلى كيلومترات عدة، قبل أن تسقط مجددا على الأرض.