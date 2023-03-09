مشهد صادم.. زلزال تركيا يشطر شجرة زيتون معمرة لنصفين (فيديو)

شفق نيوز/ رغم مرور نحو شهر على وقوع الزلزال المدمر في تركيا، لا تزال آثاره تتكشف يوما بعد يوم مع ما أحدثته من ظواهر غريبة وصادمة.

وآخر هذه الظواهر مشهد مثير وصادم ويكاد لايصدق، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي لانشطار شجرة زيتون إلى نصفين وابتعادهما عن بعضهما البعض لمسافة 15 مترا.

ويظهر الفيديو الذي تداوله مواطنون بشكل واسع في تركيا، انشطار جذع شجرة زيتون معمرة إلى نصفين بسبب انشقاق التربة وتباعدها نتيجة الزلزال.

وابتعد الشطران عن بعضهما بعضا مسافة كبيرة تقدر بنحو 15 مترا، حيث تسبب تباعد الأرض بانشطار الشجرة إلى قسمين متساويين، كما ظهرت عليهما معالم الحياة، بسبب حجمها الكبير.

وكان زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة قد ضرب جنوب تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير/ شباط الفائت، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.