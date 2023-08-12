مشهد "زواج مثلي"يعلق برامج قناة جزائرية

شفق نيوز/ قررت السلطات الجزائرية، تعليق بث برامج قناة خاصة بسبب فيلم سينمائي تضمن مشهد "زواج مثلي".

وأعلنت سلطة ضبط السمعي البصري تعليق جميع البرامج التي تبثها قناة السلام التلفزيونية مؤقتا.

ووفق بيان السلطة الجزائرية فإن القرار جاء على خلفية بث القناة لبرنامج يحتوي على" لقطات تتنافى والدين الإسلامي وأخلاق المجتمع الجزائري بطريقة غير مهنية وغير مسؤولة".

وقال البيان إن قناة السلام التلفزيونية قامت ببث هذا البرنامج البارحة عند منتصف الليل.

ويسري القرار ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان وإلى غاية البت في القرار النهائي الخاص بهذا الموضوع، وفق البيان.