مشكلة اختفاء الملاحظات من تطبيق Notes على آيفون؟ إليك الحل!

شفق نيوز/ ذكر موقع "9To5Mac" أن بعض مستخدمي هواتف آيفون ظهرت لديهم مشكلة في عمل تطبيق Notes بعد تحميل تحديث iOS 18 في أجهزتهم.

وأشارالموقع إلى أنه وبعد تحميل iOS 18، ظهرت لدى بعض مستخدمي آيفون مشكلة اختفاء الملاحظات من تطبيق Notes، إذ كانوا يخزنون في هذا التطبيق بعض المعلومات المهمة وبعض التذكيرات أو كلمات المرور الخاصة بهم.

وأوضح الخبراء في الموقع أن المشكلة مرتبطة بخطأ برمجي في خدمات iCloud، وأن البيانات لم تختفي من تطبيق Notes بالكامل، بل لم تعد تظهر للمستخدمين بسبب الخطأ المذكور، لكن لحسن الحظ يوجد حل لهذه المشكلة.

ولعلاج المشكلة يجب على المستخدم القيام بعدة خطوات:

- التوجه إلى قائمة الإعدادات في الهاتف،

- النقر على القسم الأول الذي يحوي على اسم صاحب الهاتف،

- وبعدها الانتقال إلى قسم "iCloud".

- وفي خيار"عناصر iCloud المحفوظة" يجب النقر على خيار "الملاحظات"،

- وبعدها تفعيل خيار "مزامنه iPhone"، وفي حال كان الخيار مفعلا يجب إلغاء التفعيل وتفعيله مرة أخرى.

وبعد القيام بهذه الخطوات يجب الانتظار حوالي 5 دقائق، ومن ثم فتح تطبيق Notes، إذ من المفترض أن تظهر فيه الملاحظات من جديد.

المصدر: mail.ru - موقع RT