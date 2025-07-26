مشغول وتنسى الرد؟.. واتساب ينقذك من الإحراج بميزة "ذكرني"

شفق نيوز- متابعة

في ظل الانشغال الدائم وكثرة الرسائل التي تصلنا يوميًا، قد ننسى أحيانًا الرد على محادثات مهمة، مما قد يسبب إحراجًا أو فقدان فرص تواصل، ولحل هذه المشكلة، أضاف تطبيق واتساب ميزة جديدة باسم "ذكرني" تتيح للمستخدمين تلقي تذكيرات ذكية للرسائل غير المقروءة.

ففي آخر تحديث لإصدار واتساب التجريبي لنظام أندرويد 2.25.21.14، سيلاحظ بعض المستخدمين توفر ميزة "ذكرني" للمحادثات القديمة أو تلك التي قد تم نسيانها، وفي الوقت الحالي تتاح الميزة للبعض، على أن يتم طرحها للجميع خلال الأسابيع المقبلة، وعبر ميزة Remind me، يتم تذكير المستخدمين بالرسائل غير المقروءة عبر الإشعارات.

حسب ما ذكر في موقع wabetainfo، يلتزم واتساب بتوسيع نطاق هذه الميزة لتشمل جميع الرسائل، مما يمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في التذكيرات التي يرغبون في استلامها، وتقوم آلية عمل الميزة الجديدة على عمل جدولة تنبيه يُطالب فيها المستخدم بإعادة زيارة تلك الرسالة تحديدًا في وقت مُحدد.

يحرص واتساب على عنصر الخصوصية والأمان للمستخدم، لذا يلاحظ أن ميزة "ذكرني" تُدار بالكامل على الجهاز، وبالتالي لن يعلم أي شخص آخر في الدردشة بوجود تذكير، وتسمح هذه السرية بتنظيم الرسائل دون أي ضغط أو قلق بشأن رؤيتها، هذه الآلية مريحة للغاية كونها تساعد المستخدمين على تتبع المعلومات المهمة التي قد يتجاهلونها دون قصد، سواءً كانت مهمة مخفية في دردشة جماعية مزدحمة، أو سؤالًا من زميل يتطلب ردًا مدروسًا، أو رسالة شخصية تستحق الاهتمام.

آلية عمل "ذكرني"

إذا أردت تجربة ميزة "ذكرني" للرسائل غير المقروءة عبر الواتساب، عليك في البداية تثبيت آخر تحديثات واتساب بيتا لنظام أندرويد من متجر جوجل بلاي، خاصة وأن الميزة تختبر تجريبيًا في الوقت الحالي، أما عن آلية العمل فتتمثل في الآتي:

قم بفتح قائمة خيارات الرسائل في الدردشة.

سيظهر أمامك عنصرًا جديدًا يتم من خلاله ضبط "تذكير" للرسائل.

بعد تحديد الخيار، يُقدّم واتساب عدة فترات زمنية مُعدّة مُسبقًا، مثل ساعتين، أو ثماني ساعات، أو يوم واحد.

اختر الفترة الزمنية المناسبة، والتاريخ والوقت لجدولة الرسائل.

بعد الضبط، يُضيف التطبيق رمز جرس صغير مُباشرةً إلى فقاعة الرسالة، وبعدها يتم تفعيل الميزة.