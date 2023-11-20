مشروع روسي سوري لترميم آثار تدمر بمشاركة عُمانية

شفق نيوز/ رجح مدير عام متحف الأرميتاج" الروسي في بطرسبورغ ميخائيل بيوتروفسكي، أن يتعاون الأخصائيون العمانيون مع متحفه في تنفيذ المشروع الروسي السوري الخاص بترميم قوس النصر في تدمر.

وسيقوم المرمّمون من متحف عُمان الوطني ومتحف الأرميتاج الحكومي الروسي في مسقط بترميم نحو 200 قطعة أثرية، بما فيه آثار تدمر، بحسب ما أفاد به مدير عام المتحف الوطني لسلطنة عُمان جمال المساوي في حفل توقيع الاتفاقية مع متحف "الأرميتاج" على هامش منتدى "بطرسبورغ" الثقافي الدولي.

وقال:" قد تلقينا منذ عامين تماثيل تدمر لترميمها في مسقط. وشارك في ذلك زملائنا من متحف الأرميتاج.

وسنتلقى العام المقبل دفعة أخرى من القطع الأثرية من سوريا تتضمن 200 قطعة. ونعوّل على أن متحف "الأرميتاج" سيشارك أيضا في عملية الترميم. وسنبدأ كذلك اعتبارا من العام المقبل العمل المشترك مع زملائنا من بطرسبورغ في تدمر".

وتقضي الاتفاقية بالتعاون الروسي العُماني في ترميم متحف تدمر، ولم يستبعد مدير عام متحف الأرميتاج" في بطرسبورغ ميخائيل بيوتروفسكي أن يتعاون الأخصائيون العمانيون من المتحف الوطني في سلطنة عُمان مع متحف "الأرميتاج" الحكومي الروسي في تحقيق المشروع الروسي السوري الخاص بترميم قوس النصر في تدمر.

وكان ميخائيل بيوتروفسكي قد أفاد في وقت سابق بأن الأخصائيين الروس يساعدون متاحف سوريا في ترميم آثارها. وسبق لخبراء "الأرميتاج " أن رمموا عام 2021 بضعة تماثيل من تدمر تعرضت لأضرار على أيدي الإرهابيين، وتحقق هذا العمل في المتحف الوطني بسلطنة عمان.

يذكر أن متحف "الأرميتاج" الحكومي ومعهد تاريخ الثقافة المادية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية وقعا في نوفمبر عام 2019 اتفاقية التعاون الرامية إلى إعداد خطة إعمار متحف تدمر، باعتبارها أساسا لإنشاء متحف القرن الـ21 في منطقة تدمر التاريخية. وقد باشر الأخصائيون الروس بالتعاون مع شركائهم السوريين بتنفيذ مشروع ترميم قوس النصر في تدمر.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن مسلحي تنظيم داعش فخخوا بالألغام والعبوات الناسفة المواقع الاثرية في مدينة تدمر (وسط سوريا) خلال سيطرة التنظيم عليها العام 2015.

المصدر: تاس - RT