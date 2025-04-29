مشروع "المحطة القمرية".. 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين

شفق نيوز/ أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري باكانوف، يوم الثلاثاء، انضمام 13 دولة إلى المبادرة "الروسية-الصينية" لإنشاء محطة علمية دولية على سطح القمر، مشيرًا إلى أن المشروع يشهد تطوراً متسارعاً ويحظى بدعم متزايد من الدول المهتمة ببرامج الفضاء.

وقال باكانوف، خلال اجتماع رؤساء وكالات الفضاء لدول مجموعة "بريكس"، إن "الدول المنضمة حديثًا إلى المبادرة هي: أذربيجان، بيلاروس، بوليفيا، فنزويلا، جيبوتي، مصر، نيكاراغوا، باكستان، السنغال، صربيا، تايلاند، جنوب إفريقيا، وإثيوبيا، من بينها ثلاث دول أعضاء في مجموعة بريكس وهي مصر، إثيوبيا، وجنوب إفريقيا".

وأضاف أن "لدى روسيا خبرات علمية فريدة في استكشاف الكواكب، خاصة الزهرة والقمر والمريخ، وأن التكنولوجيا الروسية في الهبوط على كوكب الزهرة لم ينجح أحد في العالم حتى الآن في تكرارها"، مؤكداً أن "هذه الإنجازات يمكن أن تشكّل قاعدة قوية لبرامج فضائية دولية ضمن إطار التعاون بين دول "بريكس".

وأشار إلى أن "الهند، الإمارات، والصين حققت تقدماً كبيراً في إرسال مركبات فضائية إلى المريخ، وتمتلك كذلك خبرات في استكشاف القمر"، معرباً عن "أمله في توسع البرامج الفضائية المشتركة لتكون أكثر فعالية وأقل تكلفة من الناحية الاقتصادية والعلمية".

كما دعا باكانوف، إلى "تعزيز التعاون في مجال تدريب الكوادر العلمية والهندسية، وتطوير برامج أكاديمية موجهة لطلاب دول بريكس"، لافتاً إلى أن "أكثر من 85 ألف طالب من هذه الدول يدرسون حاليًا في الجامعات الروسية، يشكّل الصينيون والهنود النسبة الأكبر منهم".