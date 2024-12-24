مشاهير من نوع آخر.. ما قصة النمرتين التوأم في تايلاند؟

شفق نيوز/ يبدو أن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي لا يقتصرون على البشر، بل هناك حيوانات أيضاً لها متابعين، كما هو الحال مع النمرتين الشقيقتين "آفا" و"لونا" في تايلاند.

حيث أصبحت النمرتين النادرتين بفراء ذهبي ذي خطوط بيضاء وعينين واسعتين في حديقة حيوان شمالي تايلاند محط اهتمام واسع على الإنترنت بعد أن اجتذبتا حشوداً ضخمة إلى عروض تدربتا فيها على أداء الحيل.

وقالت مدربة النمور في حديقة نايت سفاري في شيانج ماي، باتشاري بيباتونجتشاي، إن النمور البنغالية ذات الألوان غير العادية مثل الشقيقتين "آفا" و"لونا"، وكلتاهما تبلغان من العمر 3 سنوات، لا توجد إلا في مراكز تربية الحيوانات أو حدائق الحيوان وليس في البرية.

والأختان التوأمتان اللتان ولدتا في الأسر ظهرتا لأول مرة في حديقة الحيوانات خلال يونيو الماضي، وأحدثتا ضجة كبيرة بعد ظهورهما على حسابات الحديقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن أجلهما يتوافد الزوار بأعداد كبيرة على ساحة حديقة الحيوانات التي تتسع لنحو 500 شخص لمشاهدة عروض تقام 4 أيام في الأسبوع، وتقدمان خلالها بعض الحيل بمساعدة المدربة.

وقالت الزائرة ويرونيا بونيوكيت: "عندما رأيت مثل هذه النمور، وجدتها ذكية بشكل لا يصدق وقادرة على تقديم عروض مدهشة مثل هذه، وأنا سعيدة لأن شيانج ماي لديها مثل هذه الحيوانات الذكية كعامل جذب رئيسي".

وذكر موقع المتنزهات الوطنية التايلندية أن اللون النادر للنمرتين ينتج عن جينات متنحية تمنحها فراء سميكاً وأرجلاً بلون ذهبي شاحب وخطوطاً برتقالية باهتة.