مشاهد "جريئة" في مسلسل رمضاني تثير حفيظة الجمهور

شفق نيوز/ تصدر المسلسل المغربي "رحمة" نسب المشاهدة خلال شهر رمضان، لكنه أصبح مادة جدل واسع بعد عرض مشاهد وصفت بـ"الجريئة" وغير المألوفة في الدراما المغربية.

المسلسل، الذي يعرض على قناة MBC5 وتدور أحداثه حول معاناة أم تربي طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض.

طالَت الانتقادات المشاهد الحميمية بين بطلي العمل كريمة غيث وهيثم مفتاح، والتي اعتبرها العديد من المشاهدين "تجاوزًا للذوق العام"، خصوصًا خلال شهر رمضان.

كما أثار تناول قضايا مثل الخيانة الزوجية والتحرش الجنسي و"الجنس مقابل العمل" حفيظة المشاهدين، حيث غرد أحدهم قائلاً: "لماذا هذه الصراحة المفرطة؟ الجمهور المغربي يفهم التلميحات دون الحاجة لمشاهد صادمة".

ويرى البعض أن عرض هذه المشاهد على قناة عربية قد يساهم في ترسيخ صورة نمطية سلبية عن المرأة المغربية. وأثار هذا الجدل نقاشًا أوسع حول معايير الإنتاج الدرامي في المغرب، حيث يطالب فريق بضبط المحتوى ليتناسب مع المشاهدة العائلية، بينما يؤيد آخرون حرية التعبير الفني.

في المقابل، التزم نجوم العمل الصمت تجاه هذه الانتقادات.

ويذكر أن المسلسل من تأليف بشرى ملاك وإخراج محمد علي المجبود، وبطولة نخبة من الممثلين المغاربة، بينهم منى فتو، عبد الله ديدان، فرح الفاسي وغيرهم. ويستمر عرضه حتى نهاية الشهر الكريم، وسط توقعات باستمرار الجدل حوله مع كل حلقة جديدة.