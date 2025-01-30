مشاهد تحبس الأنفاس.. "حورية" روسية تنجو من هجوم قرش مفترس (فيديو)

شفق نيوز/ في مشهد حبس أنفاس الجميع، أظهرت لقطات مروعة حادثاً دراماتيكياً أمام حشد في حوض للأسماك، إذ كادت فنانة روسية أن تفقد حياتها بعدما هاجمتها سمكة قرش في حديقة شيشوانغبانا، بمقاطعة يونان الصينية.

ووثق مشهد مصور فتاة بالغة من العمر 22 عاما تلبس لباس حورية البحر، وهي تصنع موجات في روتين أنيق بين أسماك مفترسة كبيرة في الحوض قبل أن يتم مقاطعتها فجأة.

ويمكن رؤية السمكة الماكرة وهي تتسلل بهدوء نحوها قبل أن تمسك بسرعة بجمجمة السباحة بفكيها الكبيرين، فيما يبدو أنها سمكة الحفش، وهي سمكة يمكن أن تنمو حتى 20 قدما في الطول ومن المعروف أنها تهاجم البشر أحيانا.

لكن لحسن الحظ، ابتعدت السباحة بعد ثوانٍ وتوجهت بسرعة نحو السطح متجهة للهروب، في وقت أصيب المشاهدون، بما في ذلك بعض الأطفال، بالصدمة.

https://x.com/nexta_tv/status/1884935814368403702

وأصيبت الفتاة في رأسها ورقبتها وعينها بسبب السمكة الضخمة، بينما لم تكن مشابك أنفها ونظاراتها محظوظة جداً حيث أكلتها.

في حين قالت وسائل إعلام روسية إن المرأة المنكوبة أُجبرت على العودة إلى العمل بعد فترة وجيزة، على الرغم من أنها تركت في ألم شديد بعد العضة.

وعُرض على الفتاة 78 جنيها إسترلينيا كتعويض عن "الأضرار المعنوية"، ولكن مُنعت من التحدث عن ذلك حيث حاول الرؤساء في الموقع التغطية على الحادث.

ويتميز حوض المياه العذبة بأنواع محلية من الأسماك من نهري ميكونج ويانغتسي، بالإضافة إلى العديد من البرمائيات النادرة الأخرى.