مشافي تركيا تحت الضغط: زيادة كبيرة في حالات الإصابة بالأمراض المعدية

شفق نيوز/ كشفت صحيفة تركية، اليوم السبت، عن وجود ارتفاع ملحوظ في الإصابات الفيروسية المعدية التي تستقبلها أقسام الطوارئ في مشافي البلاد وأبرزها في اسطنبول، مبينة ان عدد الزيارات اليومية يصل الى 2000 حالة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة Medyatava فإن مشافي عدد من المدن والمحافظات التركية وتحديدا إسطنبول تستقبل الكثير من المواطنين المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي، وتضطر للعمل تحت ضغط كبير لعلاج هؤلاء المرضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن خدمات الطوارئ في تركيا مكتظة وأن 70% من المكالمات هي حالات أنفلونزا.

ومن جانبه قال كبير الأطباء وأخصائي الأمراض المعدية في مستشفى تكيرداغ تشورلو الحكومي الدكتور مصطفى دوغان، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي وتضاعف عدد المرضى الذين يذهبون إلى قسم الطوارئ.

وبحسب الطبيب، فإن عدد الزيارات لقسم الطوارئ، الذي كان يتراوح في الفترات السابقة بين 750 إلى 1000 يوميا، ارتفع إلى 1750-2000 ألف.

وأضاف: ""نواجه هذا العام عوامل عديدة، وبعبارة أخرى يأتي إلى مستشفانا المرضى المصابون بالأنفلونزا وفيروس كورونا والفيروسات الغُدّية والفيروسات الأنفية والتهابات الجهاز التنفسي العلوي المماثلة".

وتابع: "بطبيعة الحال يمكن للشخص الذي تعافى من العدوى أن يتعرض مع الوقت لمسببات الأمراض الأخرى، وبالتالي يتأخر مسار المرض إلى حد ما، وقد نواجه حمى طويلة، وقد يبدو أن المرضى يتعافون، ثم يعودون بصورة سريرية متكررة، وهناك شكاوى من آلام في العضلات والمفاصل والضعف العام".