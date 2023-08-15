مسؤول يكشف عدد السجائر التي يدخنها المصريون: أرقام صادمة

شفق نيوز/ قدَّر الرئيس التنفيذي لأكبر شركة إنتاج سجائر في مصر نسبة المدخنين في البلاد بحوالي 18 في المئة الشعب المصري.

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة "الشرقية للدخان"، في مداخلة تلفزيونية مع برنامج "بالورقة والقلم" الذي يذاع على فضائية "Ten" إن 18 في المئة من المصريين يدخنون السجائر، مشيرا إلى أنهم يستهلكون نحو 100 مليار سيجارة سنويا، بمعدل 5 مليارات علبة سجائر.

وأضاف أن الشركة تنتج 70 مليار سيجارة في السنة، وحصتها في السوق المصرية تتراوح ما بين 70 إلى 75 في المئة، وتستحوذ على نحو 12 إلى 13 في المئة من المدخنين.

وتشير صحيفة المصري اليوم إنه بهذه النسبة (18 في المئة)، فإن مصر بها أكثر من 19 مليون مدخن، بالنظر إلى أن عدد سكانها 105 ملايين نسمة.

وتأتي تصريحات رئيس "الشرقية للدخان" بالتزامن مع ارتفاع كافة أسعار السجائر في مصر بصورة استثنائية، وتباين سعر البيع من مكان إلى آخر دون إعلان سبب محدد يبرر تلك الأزمة.