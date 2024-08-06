مسؤول أمني بريطاني سابق: يجب تصنيف الشغب الجاري حالياً كأعمال إرهابية

شفق نيوز/ شدد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب السابق في بريطانيا، نيل باسو، يوم الثلاثاء، على تصنيف أعمال الشغب الجارية في المملكة المتحدة بأنها "أعمال إرهابية".

وشهدت بريطانيا خلال الأسبوع الجاري موجة عنف وشغب من اليمين المتطرف أسفرت عن أعمال خطيرة، مما دفع بأحد أبرز رؤساء الشرطة السابقين في البلاد إلى دعوة السلطات للتعامل مع أسوأ هذه الأعمال كأعمال إرهابية، بحسب صحيفة "الغارديان".

وفي ظل التحذيرات من موجة جديدة من الاضطرابات، أُدين المخربون بشدة لقيامهم بأعمال عنف تستهدف محامي الهجرة.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة منذ بداية أعمال العنف الأسبوع الماضي، أجرت الشرطة 378 اعتقالاً، خلال هذه الفترة، أضرم المخربون النيران في مكتبة، ونهبوا المتاجر، واقتحموا فنادق تؤوي طالبي اللجوء.

وفي يوم الأحد، أمس الأول، حاول حشد يقوده اليمين المتطرف إشعال النار في فندق "هوليداي إن إكسبريس" في روذرهام بينما كان نزلاؤه داخله، مما أسفر عن إصابة 12 ضابطاً.

وأكد رئيس مكافحة الإرهاب السابق في بريطانيا، نيل باسو، أن الهجوم يجب اعتباره "عملاً إرهابياً"، وندد بالمخربين ووصفهم بـ"البلطجية والجبناء".

وقال "محاولة إشعال النار في مبنى يوجد بداخله أشخاص، الذين تم توضيح كراهيتك لهم، هو عمل عنف يستهدف الأشخاص والممتلكات بدافع عنصري بهدف ترهيب جزء من المجتمع، سواء كانوا مسلمين أو طالبي لجوء".

وأضاف "هذا الفعل لا يتوافق فقط مع تعريف الإرهاب، بل هو إرهاب بحد ذاته، ويجب على مرتكبيه أن يواجهوا السجن مدى الحياة وليس حكمًا بخمس سنوات بتهمة الاضطراب العنيف".

وفي ظل هذه الأوضاع، أصدرت دول مثل أستراليا ونيجيريا وماليزيا وإندونيسيا تحذيرات لمواطنيها المقيمين أو الزائرين في المملكة المتحدة بضرورة تجنب التظاهرات.

ومن جانبها، صرحت الرئيس التنفيذي لنظام الصحة الوطنية الإنكليزي، أماندا بريتشارد، بأن الاضطرابات قد جعلت العديد من موظفي الخدمة الصحية المتعددين الثقافات يشعرون بـ"الخوف وعدم الترحيب". كما دعت الجمعية الملكية للممرضين إلى أن يتعرض أي شخص يستهدف الممرضين لـ"ثمن باهظ".

وأعلن الوزراء عن خطط لزيادة عدد الأماكن في السجون بأكثر من 500 مكان خلال الشهر المقبل لمواجهة تدفق المحتجزين المشتبه بهم.

وفي وقت لاحق، انتقد متحدث باسم رئيس الوزراء تصريحات إيلون ماسك بعد أن قال إن "الحرب الأهلية أمر حتمي" رداً على فيديو يظهر الاضطرابات في ليفربول.

كما دعت مجموعة من النواب و60 منظمة مناهضة للعنصرية وحقوق المهاجرين إلى استدعاء البرلمان لمناقشة العنف وضمان حماية جميع الأفراد والمجتمعات ذات الألوان.

ورفض كير ستارمر دعوات استدعاء البرلمان لمناقشة العنف. في الوقت نفسه، سيستدعي البرلمان في أيرلندا الشمالية هذا الأسبوع لمناقشة أعمال العنف التي استهدفت عدة أعمال تجارية خلال احتجاج ضد الهجرة في بلفاست يوم السبت.

أعلن رئيس الوزراء يوم الاثنين عن تشكيل "جيش دائم" من الضباط المتخصصين في مكافحة الشغب، ودعا إلى كشف مرتكبي الأعمال وتحميلهم المسؤولية. ووعد بتشديد الإجراءات القانونية بعد اجتماع طارئ لمجموعة كوبرا، وذلك في أعقاب الفوضى التي اندلعت بعد مقتل ثلاث فتيات صغيرات في نادي عطلات مستوحى من تايلور سويفت في ساوثبورت الأسبوع الماضي.

في الوقفة التأبينية التي أقيمت في ساوثبورت، وضعت العائلات الزهور والبالونات على شكل قلوب أمام مركز أتكينسون للفنون. قالت الشرطة إن طفلاً واحداً أصيب في الهجوم لا يزال في المستشفى، بينما أخرج جميع المرضى الآخرين بعد تلقي العلاج.

شهدت بليموث أيضًا اضطرابات ليلة الاثنين، حيث تم القبض على ستة أشخاص في وسط المدينة، وأصيب عدد من الضباط بجروح طفيفة، وتم تحطيم نوافذ سيارة شرطة.

قال المفتش العام روس داو إن "عدة ضباط" أصيبوا في بليموث، وتم القبض على الأشخاص بتهم تتعلق بالنظام العام والاعتداءات.

في سياق التحقيقات، قالت شرطة جنوب يوركشاير إن التحقيق في هجوم فندق روذرهام يتم التعامل معه كـ "اضطراب عنيف جماعي".

وأكد متحدث باسم شرطة مكافحة الإرهاب أن أعمال العنف، حتى وإن كانت مدفوعة بالكراهية، لا تتوافق بالضرورة مع تعريف الإرهاب. وأضاف: "المواقف العنصرية والمعادية للهجرة التي شاهدناها في شوارعنا وعلى الإنترنت في الأيام الأخيرة لا تعكس احترام الحزن الذي تشعر به عائلات ساوثبورت."