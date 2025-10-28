مسؤول مصري ينصح بـ"مجالسة الحمير" لتحسين الصحة النفسية

شفق نيوز- القاهرة

صرّح نقيب الفلاحين المصريين، حسين عبد الرحمن، يوم الثلاثاء، بأن قضاء الوقت مع الحمير يسهم بشكل كبير في تحسين الحالة النفسية والصحية.

وقال عبد الرحمن لموقع "القاهرة 24" الإخباري، إن بعض الأطباء والممرضين الإسبان خلال أزمة كورونا كانوا يذهبون لغابة جنوب غرب إسبانيا لتخفيف التوتر والشعور بالراحة النفسية بقضاء وقت مع الحمير، في إجراء تبنته منظمة تُسمى منظمة "الحمار السعيد".

وأضاف أن الحمار حيوان مسالم يتميز بالذكاء والصبر والولاء والتحمل ويستخدم في النقل والزراعة وجر العربات والآلات، وهو من فصيلة الخيول، وارتبط دوما بالفلاح وضُرِبَت به الكثير من الأمثال.

وأشار عبد الرحمن إلى أن عدد الحمير في العالم يصل إلى نحو 44 مليون حمار، وهذا العدد في تناقص كل يوم بسبب لجوء المزارعين لاستخدام الآلات والمعدات الحديثة والاستغناء عن الحمير بالتدريج، ما أدى لتدني أسعارها مقارنة بالحيوانات الأخرى، ما جعل عائدها الاقتصادي قليلاً ودفع فقراء الدول النامية لذبح الحمير لبيع جلودها إلى بعض الدول التي تستخرج من جلودها عقاقير طبية باهظة الثمن.