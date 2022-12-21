مسؤول خليجي يقدم عرضاً "خيالياً" لميسي مقابل "البشت"

شفق نيوز/ قدّم مسؤول خليجي سابق، عرضاً مغرياً للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لشراء "البشت" الذي ارتداه عند رفعه لكأس العالم الذي فاز به في نهائي مونديال قطر.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قيام عضو مجلس الشورى السابق العماني أحمد البرواني، بعرض مليون دولار على ميسي مقابل "البشت" الذي رفع به كأس العالم.

وأهدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، "البشت" القطري للنجم ليونيل ميسي أفضل لاعب بكأس العالم 2022، بعد فوز الأرجنتين على فرنسا يوم الأحد الماضي، في نهائي مونديال قطر 2022.