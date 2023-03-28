مسيحيون ويهود يغرسون النخيل في المدينة المنورة بدعوة سعودية

شفق نيوز/ دعا مزارع سعودي مجموعة من المسيحيين واليهود البريطانيين لزراعة أشجار النخيل في مزرعته بالمدينة المنورة في السعودية، والتي تعد أحد أقدس موقعين في الدين الإسلامي، وفقا لتقرير لصحيفة "جيويش كرونيكل أوف لندن".

وحسب ما ذكرته الصحيفة، فقد دعا أحد أصحاب الأراضي السعوديين، مجموعة من المسيحيين والمسلمين واليهود من المملكة المتحدة بقيادة المصرفي اليهودي اللندني، ريك صوفر، لزيارة بستانه وزراعة شتلات النخيل.

وتمت دعوة أعضاء الوفد البريطاني لزراعة أشتال "تمر عجوة"، وهي نوع من النخيل يتم زراعته في المدينة المنورة.

وقال صوفر "لو أخبرني أي شخص قبل خمس أو حتى 10 سنوات أنني سأتمكن من القدوم إلى السعودية، لما كنت أصدقهم".

وتابع أن "الجميع يعلم أنني يهودي، وأن يتم استقبالك بطريقة ودية ومضيافة، هو حقا شيء رائع".

وتعد الزيارة علامة على انفتاح أكبر على الديانات الأخرى في شبه الجزيرة العربية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وشهدت السعودية إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة في عهد ولي العهد، محمد بن سلمان.

وأشرف بن سلمان، الحاكم الفعلي لبلاده، على حملة إصلاحات اجتماعية شملت تخفيف القيود المفروضة على النساء، فسُمح لهن بقيادة السيارات وفُتح سوق العمل أمامهن، وبتن يقدن قطارات ويتدربن على رحلات فضائية ويعملن في قطاعات كانت سابقا حكرا على الرجال، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وغير المسلمين ممنوعون من دخول المدينة المنورة حتى خمس سنوات مضت، حسب "تايمز أوف إسرائيل".