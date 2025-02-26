مسلسل "معاوية" سيعرض في رمضان.. MBC تطرحه رسمياً بعد تأجيله لعامين

شفق نيوز/ عرضت مجموعة قنوات MBC ومنصة "شاهد"، الإعلان الرسمي "برومو" لمسلسل "معاوية"، استعدادًا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2025، بعد أن تم تأجيله لمدة عامين.

وعلقت قناة "MBC دراما مصر" على الإعلان الرسمي لمسلسل "معاوية"، وكتبت: "الملحمة التاريخية معاوية قصة الإمبراطورية التي كتبت تاريخًا لا يُنسى امتد من الشرق إلى الغرب".

تدور أحداث مسلسل معاوية الذي يقدم باللغة العربية الفصحى بشكل كامل، "حول الأحداث التي جرت مع معاوية بن أبي سفيان بعد وفاة عثمان بن عفان، حيث يتولى علي بن أبي طالب الخلافة بعد ذلك، لتستمر الأحداث وصولًا إلى عصر الخلافة الأموية التي ستكون بزعامة معاوية لتتوالى الأحداث، في إطار تشويقي".

مسلسل "معاوية" يشارك في بطولته لجين إسماعيل "معاوية بن أبي سفيان"، إياد نصار "علي بن أبي طالب"، أيمن زيدان، سامر المصري، سهير بن عمارة "هند بنت عتبة والدة معاوية بن أبي سفيان"، وائل شرف "عمرو بن العاص"، يزن خليل "عتبة بن أبي سفيان"، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، أسماء جلال "زوجة معاوية"، محمد قريع، خالد حمام، حكيم بلكحلة، حمد مراد، ياسين بن قمرة، غانم الزرلي، وهو من تأليف خالد صلاح، وإخراج طارق العريان.