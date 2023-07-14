"مسرطنة وآمنة".. رأيان متضاربان من الصحة العالمية حول مادة تستخدم بالمشروبات الغازية

شفق نيوز/ صنفت جهتان مرتبطتان بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، مادة "الأسبارتام" المُحلية بالصودا على ‏أنها مادة مسرطنة محتملة، لكنها آمنة للمستهلكين ضمن الحد اليومي ‏الموصى به.

ويأتي الإعلان بناء على قراري لجنتين مختلفتين تابعتين لمنظمة الصحة العالمية، كانت إحداهما تنظر في وجود أدلة على أن المادة تشكل خطراً محتملاً، والأخرى تقيم مقدار الخطر الفعلي الذي تشكله هذه المادة على الحياة.

وحددت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان ‏IARC، وهي هيئة تابعة لمنظمة الصحة ‏العالمية، صلة محتملة بين الأسبارتام ونوع من سرطان الكبد يسمى سرطان ‏الخلايا الكبدية بعد مراجعة ثلاث دراسات بشرية كبيرة أجريت في الولايات ‏المتحدة وأوروبا فحصت المشروبات المحلاة صناعياً.‏

ويستخدم الأسبارتام في دايت كوك، وبيبسي زيرو سكر وغيرها من المشروبات ‏الغازية الدايت، وكذلك بعض أنواع العلك.‏

وتعد المشروبات المحلاة صناعيًا على مر التاريخ أكبر مصدر للتعرض ‏للأسبارتام، وفقًا لـ ‏Lancet Oncology‏.‏

وأكدت الدكتورة ماري شوبور-بيريجان، وهي مسئولة كبيرة في ‏IARC، أن تصنيف ‏الأسبارتام على أنه مادة مسرطنة محتملة يعتمد على أدلة محدودة. ‏

وأشارت شوباور-بيريجان إلى أن الدراسات الثلاث يمكن أن تكون قد تأثرت ‏بالصدفة أو التحيز أو العيوب الأخرى. وقالت إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث ‏لتحديد ما إذا كان استهلاك المحليات الصناعية يمكن أن يؤدي بالفعل إلى الإصابة ‏بالسرطان.‏

وقالت شوبور-بيريجان للصحفيين قبل نشر النتائج للجمهور: "لا ينبغي أن يؤخذ ‏هذا على أنه تصريح مباشر يشير إلى وجود خطر معروف للسرطان من تناول ‏الأسبارتام".‏

وقالت شوبور-بيريجان: "من وجهة نظرنا ، هذه دعوة إلى مجتمع البحث لمحاولة ‏توضيح وفهم المخاطر المسببة للسرطان التي قد تكون أو لا تكون ناتجة عن ‏استهلاك الأسبارتام".‏

من جانبها، قالت ‏JECFA‏، أن الأسبارتام آمن للاستهلاك إذا كان ‏استهلاك الشخص اليومي من التحلية لا يتجاوز 40 ملليغرام لكل كيلوغرام من ‏وزن الجسم خلال حياته، بينما الحد اليومي الموصى به من قبل إدارة الغذاء ‏والدواء الأمريكية أعلى قليلاً، عند 50 ملليغرام من الأسبارتام لكل كيلوغرام من ‏وزن الجسم.‏

وحذر خبراء من أن الأطفال الذين يستهلكون الصودا المحلاة بالأسبارتام يمكن أن ‏يتجاوزوا الحد اليومي بشرب ثلاث علب فقط. ‏

وقالوا إن الأطفال الذين يبدأون في تناول الأسبارتام في وقت مبكر من حياتهم قد ‏يواجهون مخاطر صحية متزايدة في وقت لاحق ، على الرغم من أن هناك حاجة ‏إلى مزيد من البحث حول التعرض مدى الحياة.‏

تجدر الإشارة إلى أنه تم اكتشاف الأسبارتام في عام 1965 من قبل العلماء في ‏G.D. Searle & Co‏. وبيعت لاحقًا تحت الاسم التجاري ‏NutraSweet‏. ‏

لكن كان المُحلي الصناعي مثيرًا للجدل منذ الموافقة المبدئية عليه.‏

ووافقت إدارة الأغذية والدواء الأميركية (‏FDA‏) لأول مرة على بديل السكر كمُحلي ‏وكمضاف في بعض الأطعمة خلال عام 1974. وعلقت الوكالة هذا القرار لسنوات ‏بسبب أسئلة حول موثوقية دراسات السلامة التي قدمها جي دي سيرل حول ما إذا ‏كان الأسبارتام مرتبط بإصابات بأورام المخ أم لا.‏

واستنتجت الوكالة الأميركية في النهاية أن هناك يقينًا معقولاً بأن الأسبارتام لا ‏يسبب أورامًا في المخ وأجازت بيعها في عام 1981. ووافقت الوكالة لاحقًا على ‏استخدام الأسبارتام في عدة أنواع أخرى من الأطعمة والمشروبات ووافقت عليه ‏أخيرًا كأغراض عامة كمحلي صناعي عام 1996.‏

وتقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها تواصل مراقبة الاكتشافات والأبحاث ‏العالمية للحصول على معلومات جديدة عن الأسبارتام.‏