مستشفى النسائية في البصرة يشهد ثلاث ولادات لتسعة توائم

شفق نيوز- البصرة

شهد مستشفى النسائية والأطفال التعليمي في البصرة، يوم الخميس حدثاً طبياً وإنسانياً نادراً، حيث نجحت الكوادر الطبية في إتمام ولادة 3 توائم ثلاثية لثلاث أمهات في يوم واحد، ليُزفّ إلى الحياة 9 مواليد جُدد في حصيلة استثنائية.

وجاءت هذه الولادات لتنهي سنوات من الانتظار لبعض العوائل التي عانت من العقم الطويل، وسط استنفار تام لفرق الجراحة والخدج التي أكدت سلامة جميع الأمهات والأطفال، ليرسم هذا "الحدث الثلاثي" لوحة من الفرح والأمل في قلوب الأمهات والآباء.