مسبار صيني يهبط على الوجه الآخر للقمر

شفق نيوز/ تمكن المسبار الفضائي الصيني "تشانغي-6" من الهبوط على الجانب البعيد من القمر بعد قرابة شهر على إطلاقه في مهمة لجمع عيّنات، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في بكين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن إدارة الفضاء الصينية أنّ المسبار القمري تشانغي-6 الذي أطلق مطلع مايو من مركز ونتشانغ للإطلاق الفضائي في إقليم هاينان جنوب الصين، هبط كما هو مخطط له في حوض القطب الجنوبي الضخم - آيتكين، أحد أكبر الفوهات الاصطدامية المعروفة في النظام الشمسي.

وتم إطلاق المركبة الآلية Chang'e 6 في 3 مايو ودخلت مدار القمر بعد حوالي خمسة أيام، ويعمل جيمس هيد، من قسم علوم الأرض والبيئة والكواكب بجامعة براون في رود آيلاند، مع كادر صيني من مخططي استكشاف القمر.

وفي اجتماع عقد في 24 مايو لمجموعة العمل العلمية للمشروع لمهمة الاستطلاع القمري المدارية التابعة لناسا، قام هيد بتفصيل التقدم الذي أحرزته الصين في جهود القمر، وفي مقابلة لاحقة مع موقع سبيس شارك تفاصيل خطط الصين لاستكشاف القمر.