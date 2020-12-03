مسبار صيني يرسل أول لقطات للقمر بالألوان الكاملة.. فيديو

شفق نيوز/ نجح المسبار الصيني ”Chang’e-5“ في الهبوط بنجاح على سطح القمر لأول مرة منذ 4 عقود؛ لجمع عينات من الصخور والتربة.

وقالت المصلحة الوطنية الصينية للفضاء، في بيان، إن المسبار نجح في الهبوط على الجانب القريب من القمر، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، حيث تم إجراء الاستعدادات اللازمة، بما في ذلك بسط الأجنحة الشمسية، فيما انتهى المسبار من مهام جمع عينات القمر وتغليفها، الساعة 4:53 صباح الأربعاء بتوقيت بكين.

واليوم، أرسلت مركبة الفضاء الصينية ”Chang’e-5“ صورها الأولى للقمر بالألوان الكاملة إلى الأرض.

وتعد هذه المرة الأولى منذ الهبوط المأهول على سطح القمر عام 1972 لجمع عينات من سطح القمر، وقد بدأ المسبار بالفعل بروتوكولات أخذ العينات الخاصة به من خلال البدء في الحفر في السطح وجمع أجزاء من الثرى القمري.

وبمجرد وصول العينات بأمان على متن المسبار ”Chang’e-5″، سيحاول الهروب من بئر الجاذبية الضعيفة للقمر والالتقاء بمركبة فضائية تدور في المدار قبل تسليم المواد لنقلها إلى الأرض.

وهذه ليست المهمة الأولى للصين إلى القمر، فقد أرسلت البلاد مرتين روبوتين صغيرين مسيّرين إلى سطح القمر خلال مهمتي Chang’e-3 في عام 2013 وChang’e-4 في عام 2019.

وتستثمر الصين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي للحاق بأوروبا والولايات المتحدة، وقد أرسلت أول رائد فضاء صيني في العام 2003.

وأنهت الصين، التي تطلق أيضا أقمارا اصطناعية لحسابها كما لحساب أطراف ودول أخرى، في حزيران/ يونيو، كوكبة نظامها الملاحي ”بايدو“، وهي تأمل كذلك في إرسال رحلة مأهولة إلى القمر بعد عقد.