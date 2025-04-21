"مسار الشمس" يضيء بعقوبة ويستعرض رحلة "صالح رضا" الفنية (صور)

شفق نيوز/ احتضنت مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، يوم الإثنين، معرضاً فنياً جديداً للفنان التشكيلي البارز صالح رضا، بعنوان "مسار الشمس"، وذلك ضمن سلسلة معارضه المتواصلة، التي بلغ عددها حتى الآن 31 معرضاً، بينها سبعة دولية.

وشهد المعرض، الذي أقيم في مبنى نقابة الصحفيين في المحافظة حضوراً ثقافياً وفنياً ملفتاً، فيما تضمن مجموعة من اللوحات الواقعية التي عكست تنوّع الرؤية الفنية للفنان، وارتباطها بالبيئة والطبيعة والإنسان، حيث تنقّل الحضور بين أعمال تصور لحظات شروق الشمس وغروبها، والمشاهد اليومية التي ترصد تفاصيل الحياة العراقية بعين فنية حسّاسة.

وبهذا الصدد، قال مدير البيت الثقافي في ديالى حامد الحمداني لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض يعد الـ31 للفنان صالح رضا وهو الثالث من نوعه الذي يحمل عنوان مسار الشمس في محافظة ديالى"، لافتاً إلى أن "كل اللوحات هي تناغم الطبيعة وواقع المحافظة التراثي والثقافي والطبيعي".

بدوره أكد الفنان صالح رضا لوكالة شفق نيوز، أن "سبعة معارض دولية أقمتها في وقت سابق منها في تونس وليبيا ومصر وتركيا والإمارات فيما أقمت أغلب معارضي الأخرى في وزارة الثقافة والآن بدأت بالتوسع نحو الشارع لتعريف المواطنين والجماهير بالفن".

من جانبه، أشار الفنان سالم الزيدي، لوكالة شفق نيوز إلى أن "المعرض يشكل لوحات من الواقعية والتجريد والسريالية وكذلك هي انعكاساً للواقع الاجتماعي للمحافظة، فمنها يمثل الزراعة وطبيعة المحافظة ونهر ديالى الخالد ونهر خريسان، فضلاً عن العلاقات الاجتماعية".

ويُعد صالح رضا من أبرز الأسماء في الساحة التشكيلية العراقية، حيث شارك في معارض دولية وعربية، وحاز على إشادات نقدية واسعة لأسلوبه الواقعي وفرادته في التعبير اللوني والتقني.