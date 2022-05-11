أمر نقابي بمنع فنانة عراقية من الظهور الاعلامي.. وثيقة

شفق نيوز/ قررت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الاربعاء، منع الفنانة آية اسماعيل خليل من الظهور الاعلامي لمدة ثلاثة أشهر بسبب "الاسلوب" الذي ظهرت فيه خلال شهر رمضان.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن النقابة، تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، "إستنادا الى أحكام المادة الثالثة /1 من قانون نقابة الفئانين العراقيين المرقم 129 لعام 1969 المعدل وما جاء بمحضر لجنة الإنضباط وتوصيات اللجنة التحقيقية التى قامت بالتحقيق معها قرر مجلس النقابة منع (آية إسماعيل خليل) من الظهور الإعلامي بكافة أشكاله لمدة ثلاثة أشهر إعتبارا من تأريخ القرار، وذلك للأسلوب الذي ظهرت فيه وكلماتها التي جاءت عبر مشاركتها في (برنامج 3Xl ) الذي عرض في شهر رمضان المبارك من على شاشة قناة (هنا العراق) وإعلام هيئة الإعلام والإتصالات بهذا القرار لغرض إتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

وهدد الامر النقابي، الموقع من قبل جبار جودي العبودي، نقيب الفنانين العراقيين، رئيس مجلس النقابة، أن "العقوبة ستكون أشد في حال تكرارها مستقبلاً".