أمريكي يستعد لدخول موسوعة غينيس بسبب "الأقلام"

شفق نيوز/ يستعد رجل من ولاية آيوا الأميركية لتحقيق رقم قياسي عالمي رسمي بهواية غريبة تتعلق بأقلام الرصاص بعد تجميعه 70 الف قلم.

وحرص رون بارثولمي من كولفاكس على جمع أقلام الرصاص الخشبية منذ نعومة أظافره.

وحاليا، يقول بارثولمي إنه يمتلك أكثر من 70 ألف قلم رصاص، ويعد هذا الرقم أكثر بكثير من الرقم الحالي المسجل في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية والبالغ 24 ألف باسم إميليو أريناس من أوروغواي منذ عام 2020.

وقال بارثولمي لشبكة (كي سي سي ي- تي في) إن أقلام الرصاص التي يملكها موجودة في مسقط رأسه، مشيرا إلى أنه في كثير من الحالات "تكون أقلام الرصاص هي الشيء الوحيد الذي لا يزال يمثل سجلا لهذا العمل، وأعتقد أنها مجرد طريقة رائعة للحفاظ على التاريخ".

وفي نهاية الأسبوع الماضي، توجه اثنان من جمعية جامعي الأقلام الأميركية إلى جمعية كولفاكس التاريخية لإحصاء أقلام بارثولمي.

وينتظر بارثولمي الآن لمعرفة ما إذا كانت موسوعة "غينيس" قد وافقت على نتيجة إحصاء أقلامه، حيث تستغرق عملية المراجعة ما يصل إلى ثلاثة أشهر.