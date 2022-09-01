أمريكي يتعرض لـ20 الف لسعة نحل قاتل .. فماذا حدث له؟

دخل شاب عشريني في غيبوبة بعدما تعرض لأكثر من 20 ألف لسعة نحل_قاتل في الولايات المتحدة، وابتلع نحو ثلاثين نحلة، على ما أفادت أسرته ووسيلة إعلامية محلية الأربعاء.

ووضع أوستن بيلامي على أجهزة التنفس الاصطناعي بعد إدخاله عمدا في غيبوبة داخل المركز الطبي التابع لجامعة #سينسيناتي في ولاية أوهايو، وفق ما ذكرت قناة "فوكس 19" المحلية.

وقالت والدة الشاب في منشور على صفحة أنشئت الاثنين لجمع التبرعات ودفع تكاليف الاستشفاء إنه "يكافح من أجل حياته".

وأقدم بيلامي على قطع شجرة ليمون عندما أزال بالخطأ عشاً من النحل الإفريقي القاتل، والمعروف بأنه "مؤذ جدا"، وفق فرانس برس.

ويتوقع الأطباء أن يتعافى الشاب بشكل كامل، بحسب "فوكس 19".