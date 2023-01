أمريكية من أصل فلبيني تتوج ملكة جمال الكون.. صور وفيديو

شفق نيوز/ توجت "آر بوني غابرييل" وهي مصممة وعارضة أزياء ومدربة حياكة من ولاية تكساس الأميركية، بلقب ملكة جمال الكون.

وأقيم نهائي النسخة 71 من مسابقة ملكة جمال الكون، مساء السبت، في نيو أورليانز بالولايات المتحدة.

وفي لحظة الكشف عن الفائزة، أغمضت غابرييل عينيها وشبكت يديها مع وصيفتها ملكة جمال فنزويلا أماندا دوداميل، ثم ابتسمت بعد إعلان اسمها.

وعزفت الموسيقى الصاخبة، وتسلمت غابرييل باقة من الزهور، ملفوفة في وشاح الفائزة، ثم توجت باللقب.

وتم اختيار ملكة جمال جمهورية الدومينيكان، اندرينا مارتينيز، وصيفة ثانية لغابرييل.

وقال مسؤولو المنافسة، إن غابرييل هي أول أميركية من أصل فلبيني تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة.

