أمريكا.. مشاجرة تتطور إلى قيام أم بدهس طفلها وعشيقها

شفق نيوز/ وضعت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية، امرأة في السجن، بعد إقدامها على دهس عشيقها وابنهما البالغ من العمر 16 شهرا بعد اندلاع مشاجرة بينهما.

وقال مكتب عمدة مقاطعة بولك إن الحادث بدأ عندما كانت عاليه روس (27 عاما)، تتجادل مع صديقها داخل منزلها، وقرر صديقها وهو والد الطفل البالغ من العمر 16 شهرا أنه بحاجة إلى الخروج من المنزل للحصول على بعض الهدوء، وأخذ الطفل معه.

ولكن بدلا من أن يهدأ، ألقى حجرا على سيارة روس، مما أغضبها بشكل إضافي بوضع طفلين آخرين يبلغان من العمر 4 سنوات و 6 أشهر في سيارتها قبل أن تجلس في مقعد السائق، وبعد قادت سيارتها نحو صديقها وطفلها وقامت بدهسهما.

واستمرت في القيادة حتى اصطدمت بسيارتها بمنزل أحد الجيران. ثم أمسكت بابنها الجريح وأعادته إلى منزلها بينما ذهب صديقها إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصاباته.

ويزعم أنها تركت الطفل في حالة حرجة، في منزلها بمفرده وذهبت إلى منزل شقيقتها في أورلاندو، حيث تم القبض عليها لاحقا من قبل مكتب عمدة مقاطعة أورانج.

وفي وقت لاحق عاد صديقها إلى المنزل ليأخذ الطفل وذهب كلاهما إلى المستشفى، وقد عولج الأول من كدمات في رئتيه وجسمه وخرج من المستشفى.

وأصيب الطفل بجروح عديدة، بما في ذلك كسر في الكتف الأيسر وعظمة الترقوة، وكسور في الأضلاع، وانهيار جزئي في الرئة، وكدمات في جسده، ولا يزال في المستشفى.