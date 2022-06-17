أمريكا تسمح بتلقيح الأطفال دون سن الخامسة بمضاد كورونا

شفق نيوز/ سمحت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية، اليوم الجمعة، بالاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركتي "موديرنا" و"فايز" للأطفال دون خمس سنوات ما يعني أنه بات بإمكان تطعيم جميع الأميركيين من الوباء قريبا، وفقا لبلومبرغ.

وقالت إدارة الأغذية والأدوية في بيان إنه تقرر السماح باستخدام لقاح "فايزر" المكون من ثلاث جرعات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات.

بالمقابل سيسمح للأطفال من عمر ستة أشهر إلى خمس سنوات بتلقي لقاح "موديرنا" المكون من جرعتين.

كما أجازت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية استخدام لقاح "موديرنا" للأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين ستة و17 عاما، بعد أن كان لقاح "فايزر" هو الوحيد المتاح لهذه الفئة العمرية في الولايات المتحدة.

ونقل البيان عن رئيس إدارة الأغذية والأدوية روبرت كاليف القول إن "العديد من الآباء ومقدمي الرعاية الصحية والأطباء كانوا ينتظرون لقاحا للأطفال الأصغر سنا"، مضيفا أن "هذا الترخيص سيساعد في حماية أولئك الأطفال من ستة أشهر فما فوق".

وتابع: "مثلما حصل مع الفئات العمرية الأكبر سنا، نتوقع أن توفر اللقاحات للأطفال الأصغر سنا الحماية من الأعراض الشديدة أو الوفاة نتيجة الاصابة بالفيروس".

وفي حين أن الأطفال أقل عرضة من البالغين فيما يتعلق بالأعراض القوية أو الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفايروس، إلا أن مسؤولي الصحة الأميركيين حذروا مؤخرا من أن معدلات الحاجة لدخول المستشفى ووفيات الأطفال ارتفعت، خاصة خلال موجة انتشار متحور أوميكرون.

وبعد هذه الخطوة يجب أن توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" بهذه اللقاحات قبل بدء حملة التطعيم.

ومن المقرر أن يتم منح الموافقة النهائية بعد اجتماع خبراء أعضاء في لجنة استشارية، يعقد يومي الجمعة والسبت.