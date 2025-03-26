أمريكا تسحب 10 آلاف علبة كوكاكولا بسبب تلوث بالبلاستيك

شفق نيوز/ أفادت شبكة ABC News بأنه تم سحب أكثر من 10,000 علبة من مشروب كوكاكولا طوعًا بسبب احتمال تلوثها ببقايا بلاستيكية.

وبدأت شركة ريس كوكاكولا بوتلينغ، المصنعة لمشروب كوكاكولا، عملية السحب في 6 مارس، وتم تصنيفها رسميًا على أنها استدعاء من الفئة الثانية من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في 24 مارس، وفقًا لتقرير صادر عن الإدارة.

ويشير تصنيف الفئة الثانية، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إلى أن استخدام المنتج المستدعى قد يؤدي إلى آثار صحية مؤقتة أو قابلة للعكس، مع احتمال ضئيل لحدوث عواقب صحية خطيرة.

وفي المجمل، تم سحب 864 عبوة تحتوي على 12 علبة من مشروب كوكاكولا الأصلي.

وفي تعليقه على الأمر، أحالت كوكاكولا شبكة ABC News إلى شركة ريس كوكاكولا بوتلينغ، التي أكدت في بيان لها أن عملية السحب طوعية.

وقال متحدث باسم الشركة: "يتم سحب هذه العبوات لأنها لم تستوفِ معايير الجودة العالية لدينا"، مضيفًا: "نتخذ هذا الإجراء الطوعي لأن تقديم منتجات عالية الجودة هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا".