سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أمريكا تحقق مع إيلون ماسك بشأن صفقة "العصفور"

Category: منوعـات

Date: 2022-10-14T07:22:25+0000
أمريكا تحقق مع إيلون ماسك بشأن صفقة "العصفور"

شفق نيوز / يخضع الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، لتحقيق فيدرالي يتعلق بصفقة شراء شركة "تويتر"، المتعثرة منذ أشهر.

وذكرت شركة التواصل الاجتماعي "تويتر" في بيان أصدرته إن السلطات الفيدرالية الأمريكية، بدأت تحقيقاً مع ماسك بشأن سلوكه في صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على تويتر".

وجاء في الملف القضائي إن ماسك يخضع للتحقيق، رغم أنه لم يذكر ما هو التركيز الدقيق للتحقيقات التي تجريها السلطات الفيدرالية الأمريكية.

وأوضحت شركة "تويتر"، التي رفعت دعوى قضائية ضد ماسك في يوليو/تموز لإجباره على إنهاء الصفقة، أن "فريق محامي الرئيس التنفيذي لشركة (تسلا) إيلون ماسك، إدعوا امتياز التحقيق عندما رفضوا تسليم الوثائق التي طلبوها".

وكان ماسك قد أبلغ "تويتر" أنه لن يمضي قدما في عملية الاستحواذ، بحجة أنه تعرض للتضليل بشأن حسابات البريد العشوائي على المنصة، ولم يُخطر بتسوية مالية توصلت إليها الشركة مع أحد كبار مسؤوليها التنفيذيين.

related

تويتر .. تحديثات على ميزة البحث في الرسائل

Date: 2022-03-24 05:36:04
تويتر .. تحديثات على ميزة البحث في الرسائل

بعد أن عومل كأنه "عبد".. أمريكي يطالب الشرطة بمليون دولار

Date: 2020-10-12 15:39:59
بعد أن عومل كأنه "عبد".. أمريكي يطالب الشرطة بمليون دولار

تويتر تسعى للاستحواذ على "تيك توك" في أمريكا

Date: 2020-08-09 05:46:45
تويتر تسعى للاستحواذ على "تيك توك" في أمريكا

تزامناً مع كذبة نيسان.. تويتر يحير متابعيه بتغريدة ويتهرب من الإجابة!

Date: 2022-04-02 05:01:38
تزامناً مع كذبة نيسان.. تويتر يحير متابعيه بتغريدة ويتهرب من الإجابة!

اشترى بطاقة يانصيب عن طريق الخطأ.. فأصبح مليونيراً

Date: 2020-10-24 09:42:10
اشترى بطاقة يانصيب عن طريق الخطأ.. فأصبح مليونيراً

شلل يضرب تويتر

Date: 2020-10-16 04:38:07
شلل يضرب تويتر

بـ 44 مليار دولار.. إيلون ماسك يصبح المالك الوحيد لـ"تويتر"

Date: 2022-04-25 19:43:38
بـ 44 مليار دولار.. إيلون ماسك يصبح المالك الوحيد لـ"تويتر"

أمريكا.. من هو رينيري الذي استعبد أنصار طائفته جنسياً؟

Date: 2020-10-28 18:14:04
أمريكا.. من هو رينيري الذي استعبد أنصار طائفته جنسياً؟