أمريكا تحقق مع إيلون ماسك بشأن صفقة "العصفور"

شفق نيوز / يخضع الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، لتحقيق فيدرالي يتعلق بصفقة شراء شركة "تويتر"، المتعثرة منذ أشهر.

وذكرت شركة التواصل الاجتماعي "تويتر" في بيان أصدرته إن السلطات الفيدرالية الأمريكية، بدأت تحقيقاً مع ماسك بشأن سلوكه في صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على تويتر".

وجاء في الملف القضائي إن ماسك يخضع للتحقيق، رغم أنه لم يذكر ما هو التركيز الدقيق للتحقيقات التي تجريها السلطات الفيدرالية الأمريكية.

وأوضحت شركة "تويتر"، التي رفعت دعوى قضائية ضد ماسك في يوليو/تموز لإجباره على إنهاء الصفقة، أن "فريق محامي الرئيس التنفيذي لشركة (تسلا) إيلون ماسك، إدعوا امتياز التحقيق عندما رفضوا تسليم الوثائق التي طلبوها".

وكان ماسك قد أبلغ "تويتر" أنه لن يمضي قدما في عملية الاستحواذ، بحجة أنه تعرض للتضليل بشأن حسابات البريد العشوائي على المنصة، ولم يُخطر بتسوية مالية توصلت إليها الشركة مع أحد كبار مسؤوليها التنفيذيين.