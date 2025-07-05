أمريكا.. انتشار "بيض ملوث" يؤدي إلى الوفاة

شفق نيوز - متابعة

سحبت شركة August Egg Company، ومقرها في كاليفورنيا، 1.7 مليون كرتونة من البيض البني العضوي المعتمد، بعد تأكيد إصابة 79 شخصا في 7 ولايات بمرض السالمونيلا المرتبط بتناول هذا البيض.

وأعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عملية السحب تصنيف الفئة الأولى، وهو أعلى مستويات الخطورة لديها، ما يعني وجود احتمال معقول لتسبب المنتج في عواقب صحية خطيرة أو الوفاة.

وبين 29 فبراير و17 مايو، تم بيع منتجات البيض هذه في عدة ولايات بينها: كاليفورنيا وواشنطن وإلينوي وإنديانا ونيفادا وأريزونا ونبراسكا وكنتاكي ونيو مكسيكو. وتم تسجيل حالات مرضية في جميع هذه الولايات، عدا إلينوي وإنديانا.

ويخشى المسؤولون من بقاء بعض العبوات الملوثة في منازل المستهلكين، ما قد يعرض المزيد من الناس للخطر.

ولم تسجل وفيات، لكن 21 مريضا نقلوا إلى المستشفيات بسبب عدوى بكتيريا السالمونيلا، التي تصيب نحو 1.3 مليون أمريكي سنويا، وتقتل حوالي 420 منهم.

وأظهر التحقيق أن غالبية المصابين تناولوا البيض المرتبط بالعدوى، كما اكتشف التفتيش وجود بكتيريا السالمونيلا في منشأة معالجة البيض.

وتشمل عملية السحب 29 علامة تجارية، من بينها "رايليز" و"سيمبل تروث" و"سان هارفست"، وتحمل العبوات تواريخ تعبئة متفاوتة ضمن نطاق محدد.

ويتلوث البيض بالسالمونيلا إما أثناء تكوينه داخل الدجاجة أو بعد وضعه، إذا لامست البكتيريا القشرة الخارجية ونجحت في اختراقه، كما يمكن للعدوى أن تنتشر في معدات المصنع إلى عدة عبوات.

وعادة ما تظهر أعراض الإصابة بالسالمونيلا بعد فترة تتراوح بين 6 ساعات و6 أيام، وتشمل الإسهال والحمى وتقلصات المعدة، وقد تتطور في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة.

ويُنصح بشدة بطهي البيض جيدا، إذ تقضي الحرارة المرتفعة على البكتيريا التي لا تتحمل درجات حرارة فوق 60 درجة مئوية.

وتدعو السلطات المستهلكين إلى التخلص من البيض المشمول بالسحب أو إعادته للبائعين لاسترداد أموالهم، حفاظا على سلامتهم.