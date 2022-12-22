أمريكا الشمالية تخسر "إنسان الغاب" الأكبر سناً

شفق نيوز/ فقدت حديقة حيوان هيوستن الذكر الأكبر سناً بين قردة إنسان الغاب في أمريكا الشمالية عن عمر ناهز 45 عاماً.

وقالت المتحدثة باسم حديقة حيوان هيوستن، جيسيكا رييس، إن القرد رودي فالنتينو، كان يتناول أدوية لعلاج مرض متقدم في القلب، لكنه كان يتصرف بشكل طبيعي قبيل وفاته يوم الثلاثاء الماضي.

وأمضى إنسان الغاب وقتا خارج مسكنه دون أن تظهر عليه أي علامات على بطء الحركة، ووجد حراسه أنه لا يستجيب لهم في وقت إغلاق الحديقة.

وأضافت رييس: "لقد تمكن من نيل كعكة إضافية قبل انتهائهم من تفقد المكان. وبعد ذلك ذهب للنوم، ثم انتهى الأمر".

وشارك رودي مسكنه مع رفيقته كيلي، أنثى إنسان الغاب التي تبلغ من العمر 42 عاما.

وأوضحت رييس أن فريقها "يراقب كيلي عن كثب. تحسبا لرؤية أي علامات على التوتر أو الحزن".

جدير بالذكر أن رودي ولد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر عام 1977 في حديقة حيوان غلاديس بورتر في براونزفيل بولاية تكساس، ووصل إلى حديقة حيوان هيوستن في العام التالي.

وحيوانات إنسان الغاب من القردة العليا المهددة بالانقراض، ولا توجد في البرية إلا في جزيرتي بورنيو وسومطرة في جنوب شرق آسيا.

ويصل عمر إنسان الغاب إلى ما بين 30 و40 عاما في الطبيعة، وفقا لناشيونال جيوغرافيك.

وتعيش الآن أربعة من قردة إنسان الغاب في حديقة حيوان هيوستن، بينها أنثى تبلغ من العمر 50 عاما تدعى شايان.

وأمراض القلب مشكلة صحية شائعة لدى إنسان الغاب، خاصة الذكور الذين لا يعيشون عادة حياة أطول من الإناث.